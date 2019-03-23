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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Zeytinburnu’nda vatandaşlara karanfil dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un seçim programına destek vererek vatandaşlara karanfil dağıtan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “En zengin referansı olan AK Parti adaylarıdır.

Zeytinburnu’nda AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un seçim programına destek vererek vatandaşlara karanfil dağıtan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “En zengin referansı olan AK Parti adaylarıdır. Biz size 17 yıllık uygulamasıyla zengin bir referans sunan adaylarımızı takdim ettik. Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy. Açın kimliğine bakın. İstanbul Büyükşehir’de bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış bir arkadaşımızı takdim ettik.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un 58. Bulvar Caddesi’nde gerçekleştirdiği ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı. Yazıcı, 58. Bulvar Caddesi’nin trafiğe kapalı alanında bulunan seçim çadırını ve ‘AK Nokta’yı ziyaret ederek vatandaşlara karanfil verdi. AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuşmasında, “Bakın bir işletmenize eleman alırken senin referansın kim diye sormaz mısınız? Deneyimin ne demez misiniz? Aynı şeyi burada sorun. Yığınla referansı olan, en zengin referansı olan AK Parti adaylarıdır. Biz size 17 yıllık uygulamasıyla zengin bir referans sunan adaylarımızı takdim ettik. Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy. Açın kimliğine bakın. İstanbul Büyükşehir’de bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış bir arkadaşımızı takdim ettik.” dedi.

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm ve yenilenme ihtiyacı olduğunu söyleyen Yazıcı, “Zeytinburnu’nda muazzam bir kentsel dönüşüm ve yenilenme ihtiyacı var. Kim, nasıl yapacak? Buna en yakın duran başarmak üzere olan kadro nerede? AK Parti değil mi bu kadro? Yanlış yapmayalım arkadaşlar. Demokrasiyi böyle değerlendirelim. Böyle inşa edelim.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Adaylığımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilanından itibaren Zeytinburnu’muzu karış karış, sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle geziyoruz. İnşallah sizlerin gayretleriyle 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı’nın bayrağı Zeytinburnu’nda yükselecek. Biz de Zeytinburnu’muzda devraldığımız bayrağı daha da yukarı çıkarmak, Zeytinburnu’muzu daha iyiye, daha güzele götürmek üzere gecemizi gündüzümüze katmaya başlayacağız inşallah.” şeklinde konuştu.

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