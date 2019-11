AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan "erken seçim" değerlendirmesi

- "Tipik bir asparagas"

Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile görüştüğü iddialarının üzüntü ve kaygı verici olduğunu söyledi.

Yapılan haberin, "tipik bir asparagas" olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Tecrübeli, yaşını başını almış bir gazeteci üzerinden dile getirilmiş olması son derece üzüntü verici. Gerçi onun geçmişine baktığınızda benzer vakalar da olmuş. Onu örneklendirip detaya girmeyeyim. Tamamen bir siyaset mühendisliği çerçevesinde operatif amaçlı bir asparagas. Bunun da her yönüyle kim varsa içerisinde ortaya çıkması gerekir. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını da ilk başta karıştırma amacı güdülerek karıştırılmış olması, bağlantılı yapılmış olması daha da üzüntü verici. Her kim varsa bunların ayıklanıp ortaya çıkması gerekir ama bunun üzerinde birinci derece durması gereken partinin de CHP olması gerekir. Sırf ona da bırakmamalıyız. Bunu her yönü ile bizler siyasetçi olarak, Türkiye'nin iyiliğinden yana, kirli alanların temizlenmesi konusunda kaygı duyan insanlar olarak her yönü ile açığa çıkartmak gerekir."