AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: “Siber güvenlik noktasında bir kurumu hayata geçiriyoruz”

Türkiye Buluşmaları kapsamında Düzce'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Önümüzdeki yasama yılında özellikle siber güvenlik noktasında çok önemli bir yapıyı, çok önemli bir kurumu kanun yoluyla hayata geçiriyor olacağız” dedi.