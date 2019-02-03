AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı’nın yerel seçim sürecinden sonrada devam ettirileceğini belirterek, "Masa başında kurulmuş bir ittifak olmayıp gönülleri birleştirdiğimiz ittifak olacağız. İnşallah 31 Mart gecesi ve sonraki süreçte bu birlikteliğimiz Türkiye ve mazlum ve mağdur coğrafyalardaki vatandaşlarımız için devam edecek” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, İzmit Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı’na katılmak için Kocaeli’ye geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında parti yönetimi ile bir araya gelerek 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için başarılar dileyen Sarıeroğlu, daha sonra İzmit Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Saıreroğlu’nun yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

“Türkiye ve mazlum ve mağdur coğrafyalardaki vatandaşlarımız için devam edecek”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti’nin gönül belediyeciliğiyle tüm şehirlerde başarılı bir hizmet verdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Gönül belediyeciliği ’ anlayışıyla hizmet verecek olan 12 ilçe belediye başkan adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayımıza başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak hem Adana’mızda hem Kocaeli’mizde hem de Türkiye’nin 81 ilinde tarih yazarak, 81 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı, geleceği için hayallerimizi ve hedeflerimizi birleştirip, masa başında kurulmuş bir ittifak olmayıp gönülleri birleştirdiğimiz ittifak olacağız. İnşallah 31 Mart gecesi ve sonraki süreçte bu birlikteliğimiz Türkiye ve mazlum ve mağdur coğrafyalardaki vatandaşlarımız için devam edecek” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin genelindeki kalkınma sürecinin yerelle bütünleşmesi için bu seçimler çok önemli”

Hükümet tarafından yapılan projelerin uygulanabilmesi için 31 Mart yerel seçim sonuçlarının önem arz ettiğini kaydeden Sarıeroğlu, “Bu seçim, tarihi bir seçim. AK Parti olarak biz her seçimi tarihi olarak görüyoruz. Ama bu seçimin tarihi olması Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk yerel seçimi olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçerken büyük hayallerle, ‘İnşallah Türkiye’yi çok güzel yerlere getireceğiz. Kısa sürede pratik politikalarla daha hızlı karar alarak tüm hayallerimize ulaşacağız’ diyerek yola çıkmıştık. Bu bağlamda ulusal seviyede yapacağımız çalışmaların yerelde pekiştirilmesi amacında, Türkiye’nin genelindeki kalkınma sürecinin yerelle bütünleşmesi için bu seçimler çok önemli” ifadelerini kullandı.