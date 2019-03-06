AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Niğde'de

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, "Çok kıymetli bir aileyiz. Bunu her zaman aklımızda bulundurmamız ve partimize dört elle sahip çıkmaya devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 24 Haziran'daki seçimin ardından, hala süreci hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.