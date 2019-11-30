HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

"Kongre sürecini bir düğüne çevirmemiz lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu kongre sürecini bir düğüne çevirmemiz lazım. Düğünde dargınlık olmaz, kızgınlık olmaz, düğün davetiyesini vermemek olmaz." dedi.

Kandemir, Mersin'deki programı kapsamında partisinin Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Kandemir, Türkiye için el ele vererek mücadele ettiklerini söyledi.

Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için sürecin başladığını vurgulayarak, "Kızgınlığa, küskünlüğe, dargınlığa yer yok. Hep beraber safları genişleteceğiz. 'Ben de omuz vermek istiyorum' diyen arkadaşlarımızı işin içine dahil edeceğiz." diye konuştu.

Teşkilat üyelerinden yorulmadan çalışmalarını isteyen Kandemir, "Bu kongre sürecini bir düğüne çevirmemiz lazım. Düğünde dargınlık olmaz, kızgınlık olmaz, düğün davetiyesini vermemek olmaz." ifadesini kullandı.

Çeşitli illerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının eşlik ettiği Kandemir, konuşmasının ardından ilçe teşkilatıyla sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mersin'de

PARTNERTeşekkürler bu sevgi içinTeşekkürler bu sevgi için
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Ordu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralıOrdu'da çıkan silahlı kavgada 2 kardeşten biri öldü, biri yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Mersin

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı ajanın öldürülmesine ilişkin 7 kişiye tutuklama talebi

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.