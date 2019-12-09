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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Ben olmazsam tüm teşkilat yanar' diyenler bizi anlamamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Ben olmazsam tüm teşkilat yanar' diyenler bizi anlamamıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Son dönemlerde hep beraber görüyoruz, nefsine uyan, 'ben' diyen, 'ben olmazsam tüm teşkilatlar yanar' diye düşünenler, kendini merkeze koyanlar bizi anlamamışlardır. Bizi anlayamazlar, burada bulunan isimsiz kahramanlardan dava ahlakı öğrenin." dedi.

Kandemir, partisince AK Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 18 yıllık bir siyasi harekat olduğunu söyledi.

Teşkilat olarak 18 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kandemir, "Çok imtihanlardan geçmiş bir siyaset hareketiyiz. Allah'a hamdolsun, 18 senenin sonunda ufak, tefek münferit olaylar hariç bu kadar büyük bir ailede yüzümüzü kızartacak, başımız öne eğdirecek hiçbir olaya rastlamadık." diye konuştu.

Kandemir, AK Parti içesinde geçmişte üst makamlarda yer alanlardan bazılarının yollarını şaşırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde hep beraber görüyoruz, nefsine uyan, 'ben' diyen, 'ben olmazsam tüm teşkilatlar yanar' diye düşünenler, kendini merkeze koyanlar bizi anlamamışlardır. Bizi anlayamazlar, burada bulunan isimsiz kahramanlardan dava ahlakı öğrenin. Cebinde beş kuruş para olmadığı halde bu akşamki toplantıyı kaçırmamak için dolmuşa binemeyip karda, kışta yürüyen arkadaşlardan dava ahlakı öğrenin. PKK'nın tüm tehditlerine rağmen 'ben varım ve var olacağım' diyenlerden dava ahlakı öğrenin. Yüreğini bu işin merkezine koyanlardan dava ahlakı öğrenin. Bin şükür bu davaya inanmış ahlakı, yaşamıyla şahitlik edecek şekilde bize yön gösteren bir ailenin fertleriyiz."

İsimlerinin anılmasını beklemeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kandemir, "Türkiye'nin seyrüseferini, nereden nereye geldiğini zaman zaman birbirimize hatırlatmamız lazım. Çok badirelerden geçtik, sıkıntılar atlattık, bunu beraber başardık, birlikte bir tarih yazdık ve şimdi sadece içeride değil, dışarıdan bakıldığında da hakkın, hakikatin yanında duran bir lider ve onun ekibi olarak anılıyoruz, bu şeref bize yeter." dedi.

Kandemir, partide aile hukukunu muhafaza etmek gerektiğini, aralarına kötüyü ve kötülüğü sokmayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize emanetiz, iyi tanış olacağız, birbirimizi seveceğiz. Çünkü burada inşa ettiğimiz şey, bu 18 senede inşa ettiğimiz bu muazzam Türkiye kalesi çok kıymetli ve önemli. Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok güzel yerlere taşıyacağız. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile hamdolsun pek çok problemini geride bıraktı. Bir defa karşımızda konumlananları durduğu yer manasında geride bıraktı. Göreceksiniz 2020'den itibaren çocuklarımıza, gençlerimize daha kolay iş bulacağız, beraber yaşayacağız, ticaret yapanlar daha rahat edecek, nefes alacak. Göreceksiniz özgürlükler, insan hakları anlamında Türkiye örnek ülke olmaya devam edecek."

Kandemir, daha sonra partililerle sohbet etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Kars

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