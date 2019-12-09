AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Ben olmazsam tüm teşkilat yanar' diyenler bizi anlamamıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Son dönemlerde hep beraber görüyoruz, nefsine uyan, 'ben' diyen, 'ben olmazsam tüm teşkilatlar yanar' diye düşünenler, kendini merkeze koyanlar bizi anlamamışlardır. Bizi anlayamazlar, burada bulunan isimsiz kahramanlardan dava ahlakı öğrenin." dedi.

Kandemir, partisince AK Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 18 yıllık bir siyasi harekat olduğunu söyledi.

Teşkilat olarak 18 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kandemir, "Çok imtihanlardan geçmiş bir siyaset hareketiyiz. Allah'a hamdolsun, 18 senenin sonunda ufak, tefek münferit olaylar hariç bu kadar büyük bir ailede yüzümüzü kızartacak, başımız öne eğdirecek hiçbir olaya rastlamadık." diye konuştu.

Kandemir, AK Parti içesinde geçmişte üst makamlarda yer alanlardan bazılarının yollarını şaşırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde hep beraber görüyoruz, nefsine uyan, 'ben' diyen, 'ben olmazsam tüm teşkilatlar yanar' diye düşünenler, kendini merkeze koyanlar bizi anlamamışlardır. Bizi anlayamazlar, burada bulunan isimsiz kahramanlardan dava ahlakı öğrenin. Cebinde beş kuruş para olmadığı halde bu akşamki toplantıyı kaçırmamak için dolmuşa binemeyip karda, kışta yürüyen arkadaşlardan dava ahlakı öğrenin. PKK'nın tüm tehditlerine rağmen 'ben varım ve var olacağım' diyenlerden dava ahlakı öğrenin. Yüreğini bu işin merkezine koyanlardan dava ahlakı öğrenin. Bin şükür bu davaya inanmış ahlakı, yaşamıyla şahitlik edecek şekilde bize yön gösteren bir ailenin fertleriyiz."