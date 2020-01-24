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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

"Belediyecilik parti kademelerinden ya da hizmet kademelerinden daha farklı bir mana taşıyor" - "Doğru yaptığınız işler takdir edilir bir eksik bırakmışsanız eğer onun hesabını sadece size değil torunlarınıza bile sorar vatandaşımız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, belediyeciliğin çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Doğru yaptığınız işler takdir edilir bir eksik bırakmışsanız eğer onun hesabını sadece size değil torunlarınıza bile sorar vatandaşımız." dedi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için Kahramanmaraş'a gelen Kandemir, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'den brifing alan Kandemir, Debgici'yi çalışmalarından dolayı tebrik etti.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kandemir, ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kandemir, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kandemir, özellikle büyükşehirler olmak üzere belediyelerde yapılan birçok başarılı hizmetin üzerine çok daha iyilerinin ekleneceğini dile getirerek, Güngör'ün de Kahramanmaraş'a özel bir değer katacağını ifade etti

Güngör'ün heyecanı, ufku ve enerjisine şahit olduklarını aktaran Kandemir, bu emaneti veren Kahramanmaraşlıların çok daha fazlasını göreceklerini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, şöyle devam etti:

"Belediyecilik parti kademelerinden ya da hizmet kademelerinden daha farklı bir mana taşıyor. Belki diğerlerinde yaptığınız hizmetler genele yansıyor ama belediyede torunlarınızdan hesap sorarlar. 50 sene sonra isminiz şehirle özdeşleşir ve zikredilir. Doğru yaptığınız işler takdir edilir bir eksik bırakmışsanız eğer onun hesabını sadece size değil torunlarınıza bile sorar vatandaşımız. O manada hizmetin en çok gözüktüğü en zor yerlerinden bir tanesi. Birikiminizi şehrimize yansıtacağınıza yürekten inanıyorum. Ardınızdan hayırla yad edilen belediye başkanlarımızdan bir tanesi olursunuz."

Kandemir'e ziyaretlerine AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Kahramanmaraş

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