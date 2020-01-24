AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, belediyeciliğin çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Doğru yaptığınız işler takdir edilir bir eksik bırakmışsanız eğer onun hesabını sadece size değil torunlarınıza bile sorar vatandaşımız." dedi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için Kahramanmaraş'a gelen Kandemir, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'den brifing alan Kandemir, Debgici'yi çalışmalarından dolayı tebrik etti.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kandemir, ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kandemir, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kandemir, özellikle büyükşehirler olmak üzere belediyelerde yapılan birçok başarılı hizmetin üzerine çok daha iyilerinin ekleneceğini dile getirerek, Güngör'ün de Kahramanmaraş'a özel bir değer katacağını ifade etti