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  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Manisa'da partililerle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Manisa'da partililerle buluştu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

"Sokağa inin çağrısı yapan Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu Allah'a hamdolsun bu millet birliği ve beraberliğiyle bozdu"

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Sokağa inin çağrısı yapan Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu Allah'a hamdolsun bu millet birliği ve beraberliğiyle bozdu." dedi.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kandemir, Türkiye'nin 2013'ten bu yana yurt içi ve dışındaki tehditlere karşı çetin bir mücadele verdiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik bütün tehditlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bertaraf edildiğini ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:

"17-25 Aralık kumpası, Güneydoğu'daki çukur operasyonları ve 6-7 Ekim olaylarını unutmadık. Şimdi hatırlayın CHP Genel Başkanının eşi ve diğer önde gelen siyasilerin eşi oturup bir tiyatro izliyorlar ya... Bunlar en büyük tiyatroyu yazmışlardı. HDP'nin o günkü eş genel başkanı Türkiye için 6-7 Ekim olaylarında bir tiyatro yazmıştı. O tiyatroyla ülkemizi karıştıracaklar, iç huzurumuzu bozacaklardı. Oradan bize bir kabus yaşatacaklardı. 6-7 Ekim olaylarında yüzlerce Kürt kardeşimizi katlettiler. Kurban Bayramı'nda Yasin Börü adında yardıma muhtaçlar için kurban eti toplayan gencecik bir çocuğu öldürdüler. Sokağa inin çağrısı yapan Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu Allah'a hamdolsun bu millet birliği ve beraberliğiyle bozdu."

- "Sözde milliyetçi geçinen parti, HDP ve CHP yine ortak hareket ettiler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditlere karşı hiçbir zaman milli bir duruş sergilemediğini savunan Kandemir, "Biz böyle bir çetin mücadele verirken bu milletin ana muhalefet lideri hangi meselede milletin yanında durdu? Hangi meselede 'Evet milletin hissiyatı budur' deyip milletin hissiyatını paylaşıp o safta yer aldı. Bizim istikametimiz, bu milletin değerleridir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de daha çok işimiz var. En son Libya meselesinde yaşadık. Sözde milliyetçi geçinen parti, HDP ve CHP yine ortak hareket ettiler." diye konuştu.

Türkiye'nin, coğrafyasında yaşanan olaylardan önemli bir tecrübe edindiğine dikkati çeken Kandemir, bölgedeki operasyonların kendilerine siyasi güç için askeri gücün gerekli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin önümüzdeki 4 yıl büyümeye devam edeceğini aktaran Kandemir, "Genel Başkanımızın dün söyledikleri çok önemli. Senaryo yazanlar, '2019 Türkiye'nin bozgun yılı olacak.' dediler ama başaramadılar. 2020 Türkiye için şahlanış yılımız olacak." dedi.

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