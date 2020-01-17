AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Manisa'da partililerle buluştu:

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Sokağa inin çağrısı yapan Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu Allah'a hamdolsun bu millet birliği ve beraberliğiyle bozdu." dedi.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kandemir, Türkiye'nin 2013'ten bu yana yurt içi ve dışındaki tehditlere karşı çetin bir mücadele verdiğini söyledi. Türkiye'ye yönelik bütün tehditlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bertaraf edildiğini ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:

"17-25 Aralık kumpası, Güneydoğu'daki çukur operasyonları ve 6-7 Ekim olaylarını unutmadık. Şimdi hatırlayın CHP Genel Başkanının eşi ve diğer önde gelen siyasilerin eşi oturup bir tiyatro izliyorlar ya... Bunlar en büyük tiyatroyu yazmışlardı. HDP'nin o günkü eş genel başkanı Türkiye için 6-7 Ekim olaylarında bir tiyatro yazmıştı. O tiyatroyla ülkemizi karıştıracaklar, iç huzurumuzu bozacaklardı. Oradan bize bir kabus yaşatacaklardı. 6-7 Ekim olaylarında yüzlerce Kürt kardeşimizi katlettiler. Kurban Bayramı'nda Yasin Börü adında yardıma muhtaçlar için kurban eti toplayan gencecik bir çocuğu öldürdüler. Sokağa inin çağrısı yapan Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu Allah'a hamdolsun bu millet birliği ve beraberliğiyle bozdu."