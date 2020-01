AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir muhalefete yüklendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisinin milletin değerleriyle savaştığını ve akıllanmadığını söyledi.

Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e, Teşkilat Başkanı Doğu Anadolu Bölge Başkanı Metin Bulut, Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Ağralı eşlik etti. Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ve partililer tarafından parti binası önünde meşalelerle karşılanan Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, burada partililere seslendi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, “Yaptığımız her şeyi teşkilat ahlakı içerisinde, teşkilat bilinci içerisinde yapıyoruz. Teşkilat başkanımızın illere talimatları, illerinde ilçelere talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın direktifleri bizim için emirdir. 2023 hedeflerine doğru teşkilatımızla birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Dünyanın vicdanını temsil eden tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, organik ve yerli parti olduklarını, uzun süre bu organik ve yerli kadrolarla hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise seçimlerde Adıyaman merkez, ilçeler ve beldelerinin yüksek oranda AK Parti’ye çıkardığı oylarla derece yaptıklarını söyleyerek, "Bizler bu gücü teşkilat olarak birbirimizden aldığımız gibi genel merkezimizden ve cumhurbaşkanımızdan alıyoruz. Etrafımızda bunca dümenler çevrilirken bizim önümüzü açan Recep Tayyip Erdoğan liderimizdir” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise AK Parti’nin sadece bir parti olmadığını, mazlumların umudu olduğunu söyleyerek AK Parti Adıyaman Teşkilatı’nın AK Parti davası için daha çok çalıştığını ve çalışacağını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da AK Parti’nin Adıyaman’a yaptığı yatırımlardan bahsederek, Adıyaman’ın ve Adıyamanlıların daha çok hizmete layık olduğunu ve bundan dolayı her zaman var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise konuşmasında, "AK Parti’yle birlikte Türkiye dönüşüyor ve değişiyor. Adıyaman merkezi, ilçeleri ve köyleri de aynı şekilde değişiyor. Şu an Adıyamanımızın bütün köylerinin alt yapısı ve üst yapısı bitmiş, köy konakları bitmiş, su sorunları bitmiş. Suyu köylerimize verme oranında yüzde 95’in üzerine çıktık. O su verilmeyen köylerimizde bile yapılan sondaj çalışmalarında yeterli suyun bulunmamasından dolayı yüzde 95’i bulduk yoksa bu oran yüzde yüz olurdu. Bizler Adıyamanlı hemşehrilerimize ne kadar hizmet etsek azdır” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisine yüklenerek konuşmasına başlayan ve ana muhalefet partisinin akıllanmadığını vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Biz barışı özleyen bir siyasi partiyiz. Biz adaleti arzulayan bir partiyiz. Biz huzurumuz olsun başka derdimiz yok diyen bir siyasi partiyiz. Köklerini medeniyetinden alan ilhamını değerlerinden alan bir siyasi partiyiz. İstiyoruz ki içeride de dışarıda da hem ülkemizin içerisinde hem de coğrafyamızda birlik ve beraberliğimiz ile huzurumuz daim olsun. İstiyoruz ki adalet hüküm sürsün ama maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Milletin değerlerine adeta savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde milletimiz gereğini yaptı. Ama bir türlü akıllanmadılar ve akıllanmayacaklar” cümlelerini kullandı.

Libya tezkeresinden de bahseden Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Libya tezkeresinde milletçe el ele vermişiz mecliste de el ele, gönül gönülle milletimizin menfaatlerini savunacak bir tezkere çıkaralım dedik ama yine o milliyetçi geçinenler de olmak üzere el ele, kol kola verdiler ve teskereye hayır dediler. Ne söylerlerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Dikkat edin dışişleri bakanımız tek tek tezkere öncesi gitti kendilerini bilgilendirdi. Ama milletimize anlatacağız, milletimize dünyayı eksik okuyan karşılaşabilecek krizlerle ilgili nasıl önlem alınması gerektiğinin farkında olmayan bunu bazen tastir yapan bazen de farkında olmadan yapan bu muhalefetin bu duruşunu anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi.