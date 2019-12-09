AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Vesayet odaklarını çukurlara gömdük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'de vesayet odaklarını başlarını kaldıramayacakları şekilde gerilettiklerini, çukurlara gömdüklerini belirterek, "Şimdi dünyada vesayete karşı sesimizi, sözümü yükseltiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onun sözü, itirazı olmanın mücadelesini veriyoruz." dedi. Kandemir, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gönüllerde hissedilmesine vesile olan kadınıyla, erkeğiyle tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. AK Parti'nin vefa teşkilatı olduğunu ifade eden Kandemir, "Bu hareket ne zaman milletin huzuruna gitse ne zaman vesayet odakları üzerimize gelse, karanlık gözükse de ufuk, milletin yanına koştuğunda bu millet hep kapısını aralamış ve o ışıkla biz, Allah'a hamdolsun nice sabahları aydın etmiş ve yol yürümüşüz. Bu millet yeri geldiğinde oyunları bozmuş, tuzakları parçalamış ve meydanlara inerek kurşunların üzerine yürümüştür." dedi.

Kandemir, AK Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, partinin 18. yılında da aynı heyecanı muhafaza ettiğini dile getirdi. Türkiye'de vesayete karşı hak ve hakkaniyetin yanında durma mücadelesini küresel düzeyde liderlikle seslendirdiklerini vurgulayan Kandemir, "Türkiye'de vesayet odaklarını başlarını kaldıramayacakları şekilde gerilettik ve çukurlara gömdük, bin şükür. Şimdi dünyada vesayete karşı sesimizi, sözümü yükseltiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onun sözü, itirazı olmanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu. Kandemir, teşkilat mensuplarının benlik davasına düşmeden "bizi" nasıl inşa ederiz hayaliyle gayret gösterdiklerini belirterek, AK Parti teşkilatının birbirlerini yiyerek beslenenlerden ve birilerinin emeğini zimmetine geçirenlerden olamayacağını aktardı. - "Dadaş şehir her defasında bizleri ve Erdoğan'ı bağrına basmıştır" Yakında il ve ilçelerde şenlik havasında kongreler yapacaklarını aktaran Kandemir, şunları kaydetti: