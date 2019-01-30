AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Bir tarafta ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla umut bağlayan, sevdasını, koyan Cumhur’un İttifakı, bir tarafta terör örgütleriyle kol kola girmekten imtina etmeyen şer ittifakı. Ben inanıyorum ki Zonguldak, Allah’ı izniyle şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek” diye konuştu.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Zonguldak’ta ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımın törenle gerçekleştirdi. Site Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Bu kadim coğrafya Anadolu coğrafyası merhametin başkentidir. Başı sıkışan, darlanan, dara düşenin koşup geldiği, sığındığı bir sığınaktır. Bu büyük çınar nice nice badireler atlattı. Ellerine baltayı aldılar, önce gezi olaylarıyla acaba bu çınarı yıkabilir miyiz dediler. Başaramadılar, 17-25 Şubat’ta da başaramadılar. Sonra çukurlar kazdılar. Ülkenin farklı coğrafyalarında sözde özerklik ilan ettiler. Ama bu milletin ferasetiyle, güvenlik güçlerinin cesaretiyle kazdıkları çukurlara düştüler. Sonra 15 Temmuz’a geldiler. Darbeyi yaparız köklerinden sökeriz zannettiler. Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler. Fakat bu millet biz size ne Tayyip Erdoğan’ı veririz ne de o çınarı söndürürüz dediler. Canıyla, kanıyla o çınarın önünde dik durdu ve hamdolsun işte bugün buradayız. Onlar bazen PKK oldular, bazen DHKP-C, bazen FETÖ, bazen de İŞİD oldular. Ama onların kurşunları, tankları, tüfekleri onların bu milletin arasına atar nifak sokarız dedikleri yalanlarına bu millet pabuç bırakmadı. İşte şimdi vesayetin üzerine yürüdükçe AK parti daha bir şevklendiler. Ama her defasında bu millet, onlara gereken dersi verdi. Bir tarafta ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla umut bağlayan, sevdasını, koyan Cumhur’un İttifakı, bir tarafta terör örgütleriyle kol kola girmekten imtina etmeyen şer ittifakı. Ben inanıyorum ki Zonguldak Allah’ı izniyle şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek. 31 Mart seçimlerden bir seçim değil. İşte biliyorsunuz referandumla beraber hükmet sistemimize eriştik. Genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı milletin adamına yürütmenin emanetini verdik. Şimdi istiyorlar ki karıştıralım ortalığı, istiyorlar ki bu şer ittifakı oluşan güveni ve umudu darmadağın etsin. Onu bozacağız, ben bu gün bu salonda bu heyecanı gördüm” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da "Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek çıktığımız bu yolda biz de buradan bu salondan güçlü ve gür bir sesle bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Bugün yeni bir yolun başlangıcındayız. Hamdolsun sizler gibi davasında sadık, milletine aşık bir yol arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı’na Zonguldak’ı şaha kaldırmak için canla başla çalışacakları sözünü verdiğini ifade ederek şöyle dedi:

“Bu seçim için Zonguldak adına Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Bu seçimde canla başla çalışacağımıza, Zonguldak’ı şaha kaldıracağımıza yürekten inanıyorum. AK Parti’nin kuruluşundan bu güne kadar görev almış, gönül vermiş, emek sarf etmiş kardeşlerimizle birlikte mevcut görev yapan teşkilatlarımızla birlikte Zonguldak Belediyesi’ni kazanacak teşkilat işte bu salonda bulunan inanmış AK teşkilatlardır.”