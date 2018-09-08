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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bize düşen görev, önce kendi şehrimizden başlayarak çevre bilincinin artmasına ve farkındalık oluşturulmasına katkı verecek tüm projeleri oluşturmak ve destek vermektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Gençlik Çevre Dostu Projesi" kapsamında gençlerle Samsun Doğupark'ta çevre temizliği yaptı.

Partisinin il gençlik kolları üyeleriyle Doğupark'ta çevre temizliği faaliyetine katılan Karaaslan, piknik yapanları çevreyi kirletmemeleri yönünde uyardı.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde gençlerle çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu gençlerin diğer gençlere de örnek olduğunu belirten Karaaslan, "Teşkilatlarımız sadece Türkiye siyasetini değil, Türkiye'nin ekonomiden sağlığa, iktisattan adalete ve çevreye kadar her konuda çalışıyorlar. Çevre konusunda çok hassasız." diye konuştu.

Karaaslan, çevreye atılan izmarit ve çekirdek kabuklarının da kirlilik oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' ve tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan 'Millet Bahçeleri' projeleri AK Parti'nin çevre projeleridir. AK Parti ile birlikte çevre projeleri ilk sıralara gelmiştir. Onun için diyoruz ki biz ezelden çevreciyiz. Çevreci bir Cumhurbaşkanımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul'u içinden çıkılmaz çevre sorunlarından kurtarıp çevre ile yeniden barıştıran bir lider.

Dolayısı ile bize de düşen görev, önce kendi şehrimizden başlayarak çevre bilincinin artmasına ve farkındalık oluşturmasına katkı verecek tüm projeleri oluşturmak ve destek vermektir."

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da gençlere örnek olmak istediklerini ifade ederek, partisinin çevreci bir parti olduğunu söyledi.

Karaaslan, daha sonra Tekkeköy Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şölenine katıldı.

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AK Gençlik Çevre Dostu" AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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