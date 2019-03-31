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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Çiğdem Karaaslan, çocuklarıyla geldiği Samsun Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eşiyle birlikte oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte kullandı.

Karaaslan, eşi Direnç Karaaslan, oğlu Yiğit ve kızı Hatice Sare ile birlikte Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Karaaslan ve eşi, 1211 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra okuldaki sandıkları gezen Çiğdem Karaaslan, sandık görevlilerine başarılar diledi.

Türkiye'nin güzel bir sabaha uyandığını dile getiren Karaaslan, ülkenin geleceği için 31 Mart'ın önemli olduğunu vurguladı.

Karaaslan, Türkiye'de 58 milyona yakın vatandaşın oy vereceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Demokratik açıdan Türkiye'nin önemli eşiklerinden biri elbette. Bize çok büyük kazançları olacak. Ama onun dışında şehrin emanetini taşıyacak isimleri şehri eminleri seçeceğimiz yerelde çok büyük önem arz eden fakat sürecin başından beri söylediğimiz gibi genelde de önemli anlamları olacak bu seçimlerin hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün ülkemize, vatanımıza, milletimize bu seçimin sonuçları itibariyle Türkiye'nin önümüzdeki süreci şekillenecek. İnşallah sandıktan her zamanki gibi milletimizin öngörüsü teveccühü çıkacak."

Karaaslan'a, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer eşlik etti.

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