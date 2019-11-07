AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Mevlit Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz vatan toprağında bütün vatandaşlar ile insanlık için barış ve huzurun hakim olmasının en büyük dilekleri olduğunu vurguladı.

Karaaslan, mesajında, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Yaşayışı ve öğütleriyle insanlığın rehberi olan Hz. Muhammed'in mesajlarının evrensel düzeyde kabul gören, birleştirici ve aydınlatıcı bir nitelik taşıdığını aktaran Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emin olmanın, sadakatin, kanaatin, ahde vefanın, güzel ahlakın sembolü Peygamberimizin sünneti, insanlığa emanet ettiği değerler ve çağlar aşan örneklik ve rehberliği yüzlerce yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. İnancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri bulunan, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı mübarek Kandil gecesinde Rabb'imizin sonsuz af ve mağfiretine sığınıyor, insanlığın huzur ve selameti için ellerimizi içtenlikle semaya kaldırıyoruz. Aziz vatan toprağında bütün vatandaşlar ve tüm insanlık için barış ile huzurun hakim olması en büyük dileğimiz."

Karaaslan, Türkiye'nin dünyanın çeşitli yerlerinde çocuk, kadın, yaşlı demeden zulme uğrayan tüm mazlumların hamisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Karaaslan, İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayarak, bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

