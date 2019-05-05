AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan-ı Şerif’i hakkıyla idrak edenlerden olmamız duasıyla ramazanın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Karaaslan, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminde, on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına ulaşmanın, bereket ve mağfiret mevsiminin kuşatıcılığına kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşadığını vurguladı.

Ramazanda paylaşmanın ön plana çıktığına işaret eden Karaaslan, ramazanın "gönülden paylaşma" ayı olduğunu ifade etti.

Karaaslan, ramazan ayından en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan, gönülden paylaşma ayıdır. İslam alemi için bir umut ve uyanış olan, hepimiz için yenilenme fırsatı oluşturan, evveli rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden kurtuluş olarak nitelendirilen bu ayın bereketinden ve manevi kazançlarından istifade etmek her Müslüman'ın en büyük dualardandır. Dini hayatımızı olduğu kadar toplumsal hayatı da düzenleyen ramazan, Yüce Rabbimizin yeryüzüne rahmetinin açık bir tecellisidir. Rabbimizin bizlere bahşettiği sonsuz nimetleri bu ramazanda da ihtiyaç sahipleriyle ve ülkemizdeki muhacir kardeşlerimizle paylaşalım, sofralarımızın bereketi gönüllerimizin zenginliğiyle taşsın, tek bir kişi dahi kendisini bereketi bol ramazan ikliminde mahzun ve garip hissetmesin. Elimizdekileri daha fazla paylaşmaya teşvik eden, ihtiyaç sahiplerinin halinden anlamaya yönlendiren, dayanışmamızı güçlendiren mübarek ramazan ayının Yüce Mevla'mızın bir ikramı olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım. Bu vesileyle, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan-ı Şerif’i hakkıyla idrak edenlerden olmamız duasıyla ramazanın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

