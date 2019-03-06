AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Yılport Samsunspor'a destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında oynadığı maçı kadın taraftarlarla birlikte tribünde izledi.

Yılport Samsunspor'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın taraftarlara ücretsiz yaptığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da tribünde takip etti.

Kırmızı-beyaz atkı, eldiven ve beresini takarak kadın taraftarlar arasında yerini alan Karaaslan'a, Yılport Samsunspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından golcü futbolcu Bahattin Köse çiçek takdim etti.

Karaaslan, kırmızı-beyazlı takımın kadın taraftarlara Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını ücretsiz yapmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Yılport Samsunspor, Samsun'un en önemli markasıdır. Böyle bir markaya sahip takımın kadın taraftarlarla buluşmasını çok önemsiyorum. Biz de Samsunspor'umuza destek olmak için tribünde yerimizi aldık. Samsunspor, güçlü kadrosu ile umarım tüm maçlarını kazanarak bir üst lige çıkacaktır. Zaten Samsunspor'un yeri Süper Lig'dir. Önümüzdeki yıllarda bu hedefine mutlaka ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

