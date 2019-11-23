AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kirvelik yaptı

“Kirvelik geleneğine sahip çıkacağız”

Programda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, çocukların özel gününe şahitlik edeceklerini belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Burada çok güzel bir gelenek olan kirvelik geleneğine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın kirvesi olacağız İnşallah. Evladımız bizim için çok kıymetlidir. Doğan evlatlarımız bizim için bir umut, geleceğe dair yeni bir hayat, yeni bir güç demektir. Bize yaşama sevinci, yaşama coşkusu veren 20 milyon evladımız bizim çocuklarımız, öyle görüyoruz. Evlatlarımız evlerimizin bereketi, gözümüzün nuru, gönlünüzün de aslında sürurudur. Biz de AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana, sosyal devlet anlayışıyla evlatlarımız için çalışıyoruz. Merkeze insanı koyduk ama doğumdan ölüme kadar bir çocuğun aslında ana rahmine düştüğü andan itibaren onun için ne yapılması gerekiyorsa sosyal devlet olarak onu yapıyoruz” dedi.

“Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Kaya, “Biz AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla da çocuklarımızın yüzündeki tebessümün kaynağı olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bugün Edremit Belediyemiz de bu anlayışla bu sünnet şölenini sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştiriyor. İnşallah bütün çalışmalarımız da bu yönde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için aslında çocuk gülerse biliyoruz ki dünya güler. Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.