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  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Muhalefette ciddiyet, kalite ve vizyon sorunu var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Muhalefette ciddiyet, kalite ve vizyon sorunu var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Libya konusunun dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade ederek; “Maalesef Türkiye’nin muhalefetinin ciddiyet sorunu var, vizyon sorunu var ve kalite sorunu var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Libya konusunun dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade ederek; “Maalesef Türkiye’nin muhalefetinin ciddiyet sorunu var, vizyon sorunu var ve kalite sorunu var. Allah’tan ki, milletimizin basireti, feraseti çok yüksek ve bunlara iktidarı vermedi, vermiyor” dedi.
Afyonkarahisar’da düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge Toplantısında konuşan Kaya, Barış Pınarı harekatı ile sınır güvenliğinin korunması ve güvenli bölge oluşturulması için TSK’nın operasyonlarına devam ettiğini ifade etti. Fatma Betül Sayan Kaya, “Ekim ayının başında, gerek sınır güvenliğimizi korumak ve terör koridorunu ortadan kaldırmak; gerekse Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmak adına Barış Pınarı Harekatını başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, dik duruşu ile sahada; dünyanın en güçlü denilen iki ülkesiyle anlaşmaya oturtan diplomatik zekasıyla da masada sergilediği liderlik sayesinde büyük bir oyunu da bozduk. Hemen yanı başımızda oluşturulmaya çalışan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Yine de dikkatle takip etmemiz gereken bir sürecin içindeyiz. Bu vesileyle, Harekat’ta şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.
TÜRKİYE’YE DİZ ÇÖKTÜRMEYİ BAŞARAMADILAR
Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin farkında olan dış güçlerin farklı yollarla Türkiye’yi durdurma planı yürüttüğünü dile getiren Kaya; “Türkiye güçlü olmasın, hatta Türkiye diz çöksün istiyorlar. Bunun için çok fazla mücadele verenler var. ’Dünya 5’den büyüktür’ diye haykıran Cumhurbaşkanımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız adeta “Erdoğansız” bir Türkiye için Türkiye’den yerli işbirlikçilerle birlikte uğraşan dış güçler oldu. Bunu geçtiğimiz aslında son 5 yılda yaşadığımız bütün süreçlere baktığımızda büyük bir mücadele verdiğimizi görüyoruz. Terörün hendek siyasetiyle başaramadılar. Bunu 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başaramadılar. Bunu 2018 Ağustos Kur kıskacıyla başaramadılar. Biz şimdi saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.
MUHALEFETTE CİDDİYET, KALİTE VE VİZYON SORUNU VAR
Türkiye’nin dış politikadaki kararlı hamleleriyle ülke üzerinde oynanmak istenen oyunları bozduğunu, muhalefette ciddiyet, vizyon ve kalite sorunu yaşadığının açıklamalarla anlaşıldığını vurgulayan Fatma Betül Sayan Kaya şunları söyledi;
“Sadece son Doğu Akdeniz konusunda CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamalara bakın yeter. Ne diyordu; “Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarında her ülke var ama Türkiye yok” üstelik sondaj gemilerimiz o bölgedeydi. Ardından, Libya ile uluslararası hukuka da uygun bir Mutabakat Zaptı imzaladık ve Doğu Akdeniz’de Türk milletine oynanmak istenen oyunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bozduk. Bizimle bu anlaşmayı imzalayan Libya yönetimin daveti üzerine de, bildiğiniz gibi Libya için Teskere çıkardık. Başta yine CHP Genel Başkanı olmak üzere muhalefet, bu kez de “Ordumuzun Libya’da ne işi var” demeye başladı. Daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın “ordumuzu muharip güç olarak göndermeyeceğiz” demesine rağmen, hiçbir şey denmemiş gibi aynı söylemlerine devam ettiler. Elbette Libya konusu dikkatle takip etmemiz gereken bir süreçteyiz. Maalesef Türkiye’nin muhalefetinin ciddiyet sorunu var, vizyon sorunu var ve kalite sorunu var. Allah’tan ki, milletimizin basireti, feraseti çok yüksek ve bunlara iktidarı vermedi, vermiyor.”

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