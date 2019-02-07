HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Nevşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 23:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Biz bu ülkenin üzerinde kirli planlar kuranların karşısında bugüne kadar sadece milletimize güvendik. Bu millet bize 16 yıldır hep destek oldu. İnşallah ülkemizin karşısında kirli planlar kuranların tuzaklarını sizler bozacaksınız"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz bu ülkenin üzerinde kirli planlar kuranların karşısında bugüne kadar sadece milletimize güvendik. Bu millet bize 16 yıldır hep destek oldu. İnşallah ülkemizin karşısında kirli planlar kuranların tuzaklarını sizler bozacaksınız." dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu'nu ziyaret eden Kaya, burada partililere yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemini vurguladı.

Seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi olduğunu ifade eden Kaya, 2023 hedeflerine ulaşılması için AK Parti belediye başkan adaylarına destek istedi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçimi, yani milletimiz yerel seçimlerde de inşallah AK Parti'nin güçlü adaylarına oy verirse, 4 yıllık kesintisiz, seçimsiz bir dönemde 2023 hedeflerimize kilitlenmiş oluruz. Biz bu ülkenin üzerinde kirli planlar kuranların karşısında bugüne kadar sadece milletimize güvendik. Bu millet bize 16 yıldır hep destek oldu. İnşallah ülkemizin karşısında kirli planlar kuranların tuzaklarını sizler bozacaksınız. Ağustos ayında yurt dışından ekonomik bir manipülasyona maruz kalıyoruz, hemen birileri ellerini ovuşturuyor. Yapılan Türkiye'ye yapılıyor, sen bu ülkenin vatandaşısın bu ülkenin vatandaşlarına bunu nasıl açıklayacaksın? Birileri sebze meyve fiyatları üzerinden yine milletimize maalesef terör estiriyor. Ama hükümetimiz, yeni karar alma sistemiyle birlikte hızlı bir şekilde müdahaleyi yapacak, belediyelerin tanzim satışlarıyla bu fiyatlar da dengelenecek."

Kaya, daha sonra ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret etti.

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor... Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...
Fuat Sezgin seferberlikle tanıtılacakFuat Sezgin seferberlikle tanıtılacak
Kocaeli'deki şantaj ve silahlı saldırı iddiasıKocaeli'deki şantaj ve silahlı saldırı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir Ürgüp

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.