AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Üreten kadınlar vergiden muaf olacak

İSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Günü kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve birçok partilinin de katılımıyla Sevgi Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Kadınlar isterse dünyanın da, Türkiye’nin de çok güzel olacağına inanıyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Serkan Bayram, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan,AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ve çok sayıda vatandaş Sevgi Yürüyüşü’nde Kadınlar Günü için yürüdüler. Sevgi Yürüyüşü, Samandıra Kültür Merkezi’nden başlatıldı.Birçok kadının katıldığı yürüyüşte kadınlara karanfil dağıtılarak Kadınlar Günü kutlandı. Etkinlik sonunda konuşan Kaya, emekçi kadınların vergilerden muaf olacağı müjdesini verdi.

“GÜZEL BİR GELECEK İÇİN AŞKLA ÇALIŞAN KADINLARIZ”

Sevgi yürüyüşünde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Ülkemdeki ve dünyadaki bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Fakat öncelikle bu vatan için en sevdiklerini şehit veren annelerin ve şehit eşlerinin Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Şehit aileleri bize emanettir. Biz siyaset yapan kadınlarız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için siyasetin içerisinde gece-gündüz demeden mesai harcayan ve ülkesinin güzel bir geleceğe ulaşması için çalışmayı aşkla sürdüren kadınlarız. Kadınlar isterse dünyanın da, Türkiye’nin de çok güzel olacağına inanıyorum. Türkiye’nin gücüne güç katması için gece-gündüz çalışan kadınlarız” dedi.