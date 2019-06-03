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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

"Bayramlar dargınların, küslerin kucaklaştığı, birliğimizin ve beraberliğimizin pekiştiği mükafat günüdür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bayramlar dargınların, küslerin kucaklaştığı, birliğimizin ve beraberliğimizin pekiştiği mükafat günüdür." ifadesini kullandı.

Usta, yayımladığı mesajında, bir ramazan ayının daha nihayete erdiğini, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunun ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazan ayı boyunca kardeşlik içerisinde yardımlaşmanın ve paylaşmanın sevincinin yaşandığını ifade eden Usta, Anadolu'nun dört bir yanında kurulan gönül sofralarında ramazan bereketinin paylaşıldığına dikkati çekti.

Usta, şunları kaydetti:

"Bayramlar dargınların, küslerin kucaklaştığı, birliğimizin ve beraberliğimizin pekiştiği mükafat günüdür. Bayramlar, tüm kalplerin birleştiği barış ve kardeşlik iklimidir. İnsani kriz yaşanan dünyada insanca yaşamın var olabilmesi adına ecdadımızdan aldığımız mirasın sorumluluğuyla sadece milletimiz için değil aynı kıbleye yönelen Müslümanlara umut olmak için, tüm mazlumlara ses olmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadele verdiğimiz yolumuza soluklanmadan yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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