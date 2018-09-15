AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra milletten gelen kaynakların millet için nasıl kullanılacağının örneklerini gösterdi." dedi.
Ünal, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapıma tamamlanan Kapıçam Sosyal tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Hükümetle yerel yönetimlerin bir arada el ele vererek işbirliği yaptığı zaman hizmetlerin daha başarılı olduğunu söyledi.
Yerel yönetimlerde vatandaşlara hizmet temelli bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini getiren Ünal, şunları kaydetti:
"1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan belediyeciliğe yeni bir anlayış getirdi. İstanbul'da insanların sürekli rahatsız eden üç şey vardı. İnsanların rahatsız olduğu ve bundan kurtulabilir miyiz? diye düşündüğü 3 'Ç' vardı, bunlar çöp, çamur ve çukurdu. Yani nisanlar diyordu ki 'bizi çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtarın başka bir şey istemiyoruz' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra milletten gelen kaynakların millet için nasıl kullanılacağının örneklerini gösterdi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliğinin bir amacı vardı. İnsanımızı evinde, mahallesinde ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu ve konforlu yaşatmaktı. Vatandaşlarımızın huzur, güven içerisinde yaşamasını sağlamaktı. AK Parti belediyeciliğinin amacı budur."
Yerel seçimler için AK Parti olarak seçim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ünal, "Geçtiğimiz Çarşamba günü ilk toplantımızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatları Genel Merkezimizde bir strateji grubu kuruldu. Genel Başkan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Yerel Yönetimler Başkanı, Tanıtım ve Medya Başkanı, Teşkilat Başkanı, Meclis Grup Başkanı ve bütün sorumlu kişiler komisyonda bir araya gelerek seçimlere hazırlık aşamasında yola konulduk" diye konuştu.
2019 yerel seçimlerinde AK Parti Belediyeciliği yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Ünal, şunları söyledi:
"2004'de biz ne dedik 'yerel kalkınma başlıyor' 2009'da 'Marka şehirler' dedik. 2014'te 'demokrasi insan ve şehir' dedik. Peki şimdi 2019'da şehirlerimizin altyapı sorunları çözüldü. Şehirlerimizin fiziki sorunları çözüldü. Şehirlerimizi artık kültür, sanat, çevre, spor, sosyal etkinlik, yani insanımızın gelişmesine katkı sağlayacak etkinlikleri daha çok ön plana çıkaracağız."
Açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapıçam Tabiat Parkı ve Extrem sporları merkezinde incelemelerde bulunan Ünal, burada vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra Kahramanmaraş Havaalanı yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulundu ve inşaatla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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