AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra milletten gelen kaynakların millet için nasıl kullanılacağının örneklerini gösterdi." dedi.

Ünal, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapıma tamamlanan Kapıçam Sosyal tesisi açılışında yaptığı konuşmada, Hükümetle yerel yönetimlerin bir arada el ele vererek işbirliği yaptığı zaman hizmetlerin daha başarılı olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerde vatandaşlara hizmet temelli bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini getiren Ünal, şunları kaydetti:

"1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan belediyeciliğe yeni bir anlayış getirdi. İstanbul'da insanların sürekli rahatsız eden üç şey vardı. İnsanların rahatsız olduğu ve bundan kurtulabilir miyiz? diye düşündüğü 3 'Ç' vardı, bunlar çöp, çamur ve çukurdu. Yani nisanlar diyordu ki 'bizi çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtarın başka bir şey istemiyoruz' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra milletten gelen kaynakların millet için nasıl kullanılacağının örneklerini gösterdi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliğinin bir amacı vardı. İnsanımızı evinde, mahallesinde ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu ve konforlu yaşatmaktı. Vatandaşlarımızın huzur, güven içerisinde yaşamasını sağlamaktı. AK Parti belediyeciliğinin amacı budur."