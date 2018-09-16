AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Gençler, birbirinizle rekabet etmek için değil başka ülkelerin gençleriyle rekabet etmek için kendinizi yetiştirmek durumundasınız." dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen hazırlık kurslarına giderek üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, bir şehrin ayağa kalkmasında o şehrin yetiştirdiği gençlerin sayesinde olacağını belirtti.

Yeni dünya düzeninde gençlerin rakiplerinin yanı başında olmadığını vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

"Gençler, birbirinizle rekabet etmek için değil başka ülkelerin gençleriyle rekabet etmek için kendinizi yetiştirmek durumundasınız. Artık yeni dünyada rakibiniz yanı başınızdaki değil. Rakibiniz diğer ülkelerin gençleri. Çünkü geleceğin dünyasında ayakta kalmamız için sizin bugün aldığınız eğitiminiz belirleyici oluyor. Yani 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini cumhurbaşkanımız sizin için koydu. Bu ülke eğer 2053'te 2071'de ayakta olacaksa ve nasıl ki sizler bizim çocuklarımızsanız, sizin çocuklarınızda sizden bu ülkeyi emanet alacaksa sizlerin 2053'e 2071'e o günün hedeflerine göre yetişmeniz gerekiyor. O yüzden bu kadar çaba sarf ediyoruz, bu mücadeleyi kavgayı veriyoruz. O yüzden 15 Temmuz’da çıplak ellerimizle sokaklara dökülüyoruz. Mücadele ve dert neyin derdi, istikbalimizi ve istiklalimizi koruma mücadelesidir. Ancak sizin sayenizde biz istiklalimizi koruyabiliriz ve bir istikbalimiz olabilir."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise belediye olarak eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını dile getirdi.

Programa, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal ile Eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ve öğrenciler katıldı.

