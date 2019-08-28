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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

"Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek. Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek. Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler." dedi.

Memleketi Kahramanmaraş'ta temaslarına devam eden Mahir Ünal, Afşin Belediyesi Kültür Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelişmesi için verilen mücadelenin mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğini söyledi.

Muhtarlarla birlikte mahallelerindeki sorunları çözeceklerini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızı neden bu kadar önemsiyor? Çünkü yerel kalkınma en küçük birimden, mahalleden başlar. Biz mahalleyi tutarsak, Türkiye'yi tutarız. Mahalleyi tutamazsan ilçeyi tutamazsın, ilçeyi tutamazsan ili tutamazsın ve ili tutamazsan Türkiye'yi tutamazsın. O yüzden biz sorunları mahalle mahalle muhtarlarımızla birlikte çözeceğiz. Şu anda mahalle mahalle bütün muhtarlarımızın talepleri elimizde var. Şimdi bu talepleri ilgili birimlere vererek bu sorunları çözüme kavuşturacağız."

Terörle mücadelede önemli adımların atıldığını anlatan Ünal, "Çözüm kapasitesi kimde var diye baktığımızda işte burası var: Cumhur İttifakı var, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Siz Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm üreteceğine inanıyor musunuz? PKK ormanları yakıyor. PKK diyor ki, 'ben yakıyorum, ben.' CHP, 'yok hükümet söndüremiyor' diyor. PKK'ya dönüp 'sen bu ormanları nasıl yakarsın', HDP'ye dönüp 'iki yüzlülük yapma', sen demokrasiden bahsediyorsun, barıştan, ağaç sevgisinden bahsediyorsun ama ormanları yakan PKK'ya ağzını açamıyorsun. Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek. Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler. Dün İçişleri Bakanımız açıkladı, ne şehirlerde ne de kırsalımızda etkin, aktif terör mensubu kalmadı. 600 kadar ikişerli, üçerli gruplar halinde gezen unsurlar kaldı. Onları da temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, "sabah akşam felaket tellallığı yapanlara asla pirim verilmemesi gerektiğini" belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye için verdiğimiz mücadeleye mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğiz. Çünkü bu iş, inanma işi. Ülkene, milletine, geleceğine inanacaksın. O konuşanlar, kara propaganda yapanlar ne ülkesine inanıyorlar ne de milletlerine güveniyorlar. Bu iş inanç meselesi ancak inananlar başarabilir. 17 yıl boyunca onlar, bildikleri her şeyi yaptılar. Elhamdülillah biz de bildiğimiz her şeyi yaptık. Hamdolsun. Türkiye şu anda çok iyi durumdadır."

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