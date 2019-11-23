AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz Afrin'e giriyoruz, girmeyin diyor. Sınır ötesi operasyon yapıyoruz, yapmayın diyor. YPG ve PYD'den bize zarar gelmez diyor. Yahu, sen bu milletin yanında mısın?" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi'nin temel atma törenine katılan Ünal, yaptığı konuşmada, Ekinözü ilçesinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, şehirleşmede, her aşamada Türkiye'nin geliştiğini dile getiren Ünal, artık hizmetin de bu artan standarda göre verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünal, Türkiye'nin sınır güvenliği kapsamında yürüttüğü harekatlara ilişkin değerlendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Tel Abyad'ı ve Resulayn'ı terörden temizlerken tek kişinin burnunu kanatmadı ve bu işi nasıl yapacağını bütün dünyaya gösterdi. Dün, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışanlar, Türkiye'nin bölünmesini konuşanlar vardı. Dün, Türkiye'nin Güneydoğu'sunu Türkiye'den ayıran haritaları paylaşanlar vardı. Bugün ne yaptık, hamdolsun o haritayı yırttık, çöpe attık ve Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldık. Hani bunlar özerklik ilan ediyorlardı. Ellerinde kağıtlarla Cizre'de, Diyarbakır'da, Silvan'da, Nusaybin'de hani böyle deklarasyon altında özerklik mektupları okuyorlardı ya, çukurlar kazıyorlardı ya... Artık, Türkiye terörü konuşurken Diyarbakır'ı, Cizre'yi, Nusaybin'i konuşmuyor. Artık Tel Abyad'ı, Resulayn'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar olurken hep beraber bir 15 Temmuz yaşadık, terör koridoru yaşadık."