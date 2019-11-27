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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ali Babacan tarafından kurulacak yeni parti için "Türkiye'nin bölgesinde olanlar sorulduğu zaman Esed, Sisi sorulduğunda FETÖ sorulduğunda hiç bir cevap vermeyeceksiniz. Bir akademisyenin de çıkıp konuşabileceği günü geçmiş neoliberal tezleri savunacaksınız. Bizim açımızdan dikkate değer bir şey değil. AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bunu." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayın programında Ali Babacan tarafından kurulacak yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"


Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. Türkiye'nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.

"KONUŞMAMIZI GEREKTİREN BİR KONU OLARAK GÖRMÜYORUM BUNU"

Türkiye'nin bölgesinde olanlar sorulduğu zaman Esed, Sisi sorulduğunda FETÖ sorulduğunda hiç bir cevap vermeyeceksiniz. Bir akademisyenin de çıkıp konuşabileceği günü geçmiş neoliberal tezleri savunacaksınız. Bizim açımızdan dikkate değer bir şey değil. AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bunu."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan ak parti Mahir Ünal

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