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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan WhatsApp açıklaması

15.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan WhatsApp açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayında gündemi değerlendirdi. Ünal, WhatsApp'ın yaklaşımının insanları rahatsız ettiğini söyleyerek, ''Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal NTV canlı yayınına katıldı. Ünal, son dönemde özellikle sosyal medyada fazlasıyla tartışılan WhatsApp hakkında da açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal, WhatsApp'taki veri tartışmasına ilişkin ''Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim için önemli'' dedi.

''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BU KONU DAHA ÇOK TARTIŞILACAK''

Ünal, sözlerine ''Uzun süredir tartıştığımız bir egemenlik durumu da söz konusu. WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti. Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz.'' diyerek devam etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı son olarak, ''Devletlerin egemenlik hakları siber dünyada da geçerlidir. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok tartışılacak.'' ifadelerini kullandı. Ünal kendisine yöneltilen ''önümüzdeki günlerde bu konuda bir takım adımlar gelecek mi?'' sorusuna ise ''mutlaka'' olarak yanıt verdi.

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