AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ünal, beraberindeki heyetle ilk olarak Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezen Ünal, burada yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı da ziyaret etti.

