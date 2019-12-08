HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 20:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ünal, beraberindeki heyetle ilk olarak Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezen Ünal, burada yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı da ziyaret etti.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Burhaniye'de deve güreşleri yapıldıBurhaniye'de deve güreşleri yapıldı
Domuz avına giden adam ölü bulunduDomuz avına giden adam ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

Ceren'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken gelişme!

Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı

Akın ettiler: Umut kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.