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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Kayseri'de partisinin Kocasinan Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki iddialara değindi.

'BİRAZ DÜRÜST OLUN...'

Bu tür iddialara gülüp geçtiklerini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Memduh Bey güya hastaymış ve istifasını sunmuş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Biraz dürüst olun ve algı operasyonlarını bırakın. Memduh Bey ile 40 yıldan beri arkadaşız. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bir taraftan da sporcu kimliği var. İçinizde Ali Dağı'na haftada 3-4 kez çıkan kaç kişi var? Sağlığı yerinde Elhamdülillah. Güya bana, 'Ben hastayım, gideyim' demiş. Nasıl bir yalandır böyle, neden söylenir? Dedikodulara baktığımız yok aslında. Bu yalanlar aramızda espri konusu oluyor ve gülüp geçiyoruz; ama tek üzüntümüz bir hemşerimizin bu yalanlara inanması olur."

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Kaynak: DHA

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ak parti Mehmet Özhaseki istifa Memduh Büyükkılıç

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