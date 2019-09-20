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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den partideki istifalara ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisindeki istifalara ilişkin, "Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliğine katıldı.

ANKET AÇIKLAMASI

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, bir gazetecinin İstanbul'da yapılan bir ankete ilişkin sorusuna, "O anketi kim yaptı, ne zaman yayımladı hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapar ve vatandaşın nabzını tutar. 'Vatandaş ne diyor' diye o mesajı almaya çalışan ve bu hususta çok dikkatli, titiz davranan bir partidir. Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Kim, hangi amaçla o anketi yayımladı, onu da bilmiyorum." diye konuştu.

'KENDİLERİNE YER BULMAMIŞ İNSANLAR'

AK Parti'den istifa edenlerle ilgili değerlendirme bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır. Onlar çıkarken bu tür sözleri söyledikleri zaman, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir zaman anlamı olmaz. Zaten Allah'a hamd olsun biz, milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük. Milletin derdine derman olduk, öne çıktık. Yıllardır da yaptığımız hizmet ve mücadeleyi bütün milletimiz biliyor. Allah'a çok şükür belediyelerdeki başarımız ortada. Bu anlamda her seçimde bir ders almak lazım. Her seçimde milletin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden de biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıda, kendine yer bulamadığında bu tür söylemleri dile getirenlerin de bizim nezdimizde 'bir hükmü yok' diye düşünüyorum."

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YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Özhaseki, gazetecilerin yeni parti kurulması ve bakanlar kurulunun değişeceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Kendileri bilir. Zaten ortada yüzlerce parti var. Bir tane de onlar kursunlar, çok da lazımsa. Bakanlar Kurulu değişikliğini de biz bilemeyiz arkadaşlar. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan işler. Dışarıdan illa da bir şeyler isteniyor diye bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa, onu da Sayın Cumhurbaşkanımız görür. İstişare heyetindeki arkadaşlarımız bunu görür. Ona göre tavır alınır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti istifa Mehmet Özhaseki

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ya arkadaş kapılarda yatmış cümlesi ne dir ya,Sen bir edep,saygı,hürmet,öğren sonra çık basına
peki partinizde aktif olarak çalışıpta istifa edenlere ne diyeceksin
sen halen piyasadamisin. yedigin tokat yetmedi galiba. partinide batiracan.
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