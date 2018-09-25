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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 20:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını bildirdi.


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