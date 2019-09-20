AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliğine katıldı.

ANKET AÇIKLAMASI



Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, bir gazetecinin İstanbul'da yapılan bir ankete ilişkin sorusuna, "O anketi kim yaptı, ne zaman yayımladı hiç bildiğimiz yok. Ancak şu var ki AK Parti kurumsal olarak kendi içerisinde anketleri çok yapar ve vatandaşın nabzını tutar. 'Vatandaş ne diyor' diye o mesajı almaya çalışan ve bu hususta çok dikkatli, titiz davranan bir partidir. Allah'a şükür yaptığımız anketlerde de öyle bir sıkıntı gözükmüyor. Kim, hangi amaçla o anketi yayımladı, onu da bilmiyorum." diye konuştu.

'KENDİLERİNE YER BULMAMIŞ İNSANLAR'



AK Parti'den istifa edenlerle ilgili değerlendirme bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır. Onlar çıkarken bu tür sözleri söyledikleri zaman, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir zaman anlamı olmaz. Zaten Allah'a hamd olsun biz, milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük. Milletin derdine derman olduk, öne çıktık. Yıllardır da yaptığımız hizmet ve mücadeleyi bütün milletimiz biliyor. Allah'a çok şükür belediyelerdeki başarımız ortada. Bu anlamda her seçimde bir ders almak lazım. Her seçimde milletin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden de biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıda, kendine yer bulamadığında bu tür söylemleri dile getirenlerin de bizim nezdimizde 'bir hükmü yok' diye düşünüyorum."