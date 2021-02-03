AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri

AK Parti Gaziantep 7. Olağan Kongresine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kentte sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin pandemi sürecinde önemli bir başarı ortaya koyduğunu ve sağlık sisteminin gücünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. "DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ PANDEMİDE ACİZ KALDI" Salgın döneminin dünya için bir dönüm noktası olacağını söyleyen Numan Kurtulmuş, “Dünyanın en önemli kuruluşlarından birisi olduğu varsayılan Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sırasında ortaya koymuş olduğu acziyet, dünyadaki kurum ve kuruluşların ne kadar fonksiyonsuz hale geldiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği’nin bu salgın sürecinde üye ülkelerinin hemen hemen hiçbirine destek olamamış olması, aynı şekilde Birleşmiş Milletler’in de dünyanın temel bir örgütü olarak dünyanın tamamını etkileyen bir salgını hafifletecek adımları ortaya koyamamış olması küresel bütün kurum ve kuruluşların da yeniden yapılanmanın zorunlu kılınacağı bir döneme işaret ediyor. Nasıl buhar makinesinin bulunması sanayi devriminin fitilini ateşlediyse, 1970’li yılların başında yüksek teknolojilerin gelişmesi ve küreselleşmenin yayılması dünyada yeni bir ekonomik model ortaya çıkardıysa korona virüs süreci de dünyada farklı bir dönem ortaya çıkaracaktır. Bu süreçte hazırlıklı olanların, güçlü olanların dayanışma içerisinde olanların avantajlı çıkacağını söyleyebiliriz” dedi.

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama "TÜRKİYE SALGIN SÜRECİNDE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ" Kurtulmuş, Türkiye’nin salgın sürecinde dünyada başarısıyla öne çıkan ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye bu pandemi döneminde özellikle sağlıktaki altyapı sisteminin güçlülüğü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin hızlı karar alma yeteneğiyle birçok ülkeden daha büyük bir avantajla bu süreci karşılamış oldu. Sağlık alanında önemli adımlar atıldı. Aşılama sürecinde de vakti gelenlere en hızlı şekilde aşılama yapılıyor. Neredeyse aşı sorunumuzun olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar aşı bulmak için yarış içerisinde ve zorlarken bizim böyle bir sıkıntımız olmuyor” ifadelerini kullandı. "ZORLU SÜREÇTE TEZGAHIN DAĞILMAMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK" AK Parti hükümeti olarak pandemi sürecinde çok hassas davrandıklarını ve esas çabalarının tezgahı dağıtmamak üzerine olduğunu açıklayan Kurtulmuş, “Bizim bu pandemi sürecinde hükümet olarak özellikle esas meselemiz tezgahı dağıtmamaktadır. Türkiye, zamanında büyük krizler yaşamış. Ülke olarak 2002 yılında ciddi bir ekonomik kriz yaşadık. Yine 2009’da da küresel bir kriz yaşandı. Cumhurbaşkanımızın tabirleriyle bizi teğet geçti ama Türkiye’nin üzerinde de belli etkileri oldu. Bu gibi zorlu süreçlerde bizim asıl meselemiz ve çabamız tezgah dağıtmamak üzerine oldu. Yani üreticinin üretime devam edebilmesini sağlamaya gayret ettik. Özellikle Türkiye ekonomisinin ana damarını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın gücünü koruyabilmesi bizim için önemlidir. Çünkü dağılan tezgah zor toparlanır. O yüzden bir başında beri sunduğumuz desteklerle bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaya çalıştık. Bu süreçte vatandaşlarımızın da her türlü ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Vatandaşlarımıza her türlü açık destek verilmeye çalışıldı ve çalışılıyor. Bu süreci el ele vererek güç birliğiyle devletimiz daha güçlü bir şekilde çıkaracağız. Daha güçlü Türkiye’yi hep beraber kurmak için yeni ufuklar açmış olacağız ” şeklinde konuştu.