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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi vefat etti

17.08.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi vefat etti

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Aişe Canikli'in cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. (AA)

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