AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Keskin’i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, FETÖ, PKK ve DEAŞ’ın uyduruk bir proje olduğunu belirterek, “Ülkemizin güney sınırında bir terör devleti olsun istiyorlar. O terör devleti de her zaman başımıza bela olsun istiyorlar. Çünkü patronlar aynı. Para verenler de aynı. Ama cenabı hakka şükürler olsun başımızda dağ gibi dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan var. Allah uzun ömürler versin. Arkasında da sizler varsınız. Dua ediyorsunuz. Destek veriyorsunuz. O da sizleri temsil ediyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2 Haziran’da yapılacak seçimler kapsamında Kırıkkale’nin Keskin ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ziyaretleri de yapan Özhaseki, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar öncesinde vatandaşlara hitap eden Özhaseki, “Ben Keskin’in su sorununu, doğalgaz sorununu bilmiyordum. Buradaki tarihi eserlerin konakların restore edilmesi meselesi var onu da bilmiyordum. Yol üzerinden ben memlekete gidip geliyorum aynı zamanda ben Kayseri milletvekiliyim. Sanayi sitesini de görüyorum ama oradaki esnafımızın sorunlarını da bilmiyordum. Şimdi öğrendik. Çözmek için hep beraber toplantılar yaptık, kararlar aldık. Bunda da hayır vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında Keskin’i ziyaret edeceğini ifade eden Özhaseki, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bunun için gelmeden önce enerji bakanımızı aradım. Dedim ki; senin bir Keskin’e gitmen lazım. Enerji Bakanı olarak orada doğalgaza ne zaman başlayacaksın, programa ne zaman alıyorsun ne zaman bitirmen lazım bunu söylemen lazım. Herkes senden bunu bekliyor dedim. Dedi ki; (Abi hafta içerisinde hızla basıp gideceğim oraya orada dedi bu doğalgaz işini ne zaman başlayıp bitireceğimizi oradaki vatandaşa söz vereceğim) dedi. Bende teşekkür ettim kendisine. Dede beyin dediği gibi Keskin’in başına talih kuşu kondu. İnşallah bu başlangıç olur bu hizmetler yapılır, çözülür. Arkasından diğer hizmetlere de gelir sıra. Zaten Cumhurbaşkanımız da Keskin’e uğrayacağını söyledi. Burada yapılacak olan işleri de sizlere söz verecek diye düşünüyorum.”

“Türkiye üzerinde çok oyunlar oynanıyor”

Özhaseki, “Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Bilim adamları öyle söylüyor. Cennet gibi bir vatana sahip. Ancak fitne odakları da bir türlü bitmek bilmiyor. Düşünürseniz geriye dönük 8-10 yıl içerisinde İslam aleminin başındaki belaları şöyle bir dikkatlice izlerseniz ağzı tatlı bir tane ülke bırakmadılar. Afrika’dan başlayıp ta Afganistan’a kadar uzanan bizim gönül coğrafyamız da huzur bırakmadılar. Türkiye üzerinde de o kadar çok oyun oynuyorlar ki emin olun bunların sayısının haddi hesabı yok. Bir iki tanesinden bahsedeyim. PKK diye bir bela var. Değerli kardeşlerim; bu memlekette bin yıldır biz Türk kardeşlerimizle kol kola, iç içe, can cana yaşıyor muzuyuz? Yaşıyoruz. Bir şikayetimiz de yok. Ama nasıl olduysa 20-30 yıl içerisinde bir bela çıkardılar. Birtakım gençleri kandırdılar dağlara götürdüler. Ellerine silah verdiler. Bizlere silah sıktırıyorlar. Böyle bir bela. Ne istiyorlar? Bu ülke bölünsün istiyorlar, parçalansın ve küçülsün istiyorlar” dedi.

“Zannetmeyin ki FETÖ denen lanet adam Erzurum’dan çıkmış bir molla arkasında kocaman bir Amerika ve Avrupa Birliği (AB) var” diyen Özhaseki, “Onlarla örgütlendiler 20-30 yıldır. Bunlar AK Parti döneminde yeni çıkmış gruplar değil. 30-40 yıldır varlar. Sakladılar kendilerini. Bir gün geldi gerçek yüzlerini hepimiz gördük. O gün silahlarıyla, tanklarıyla, tüfekleriyle çıktılar masum halka sivil halka kurşunlar sıktılar. 250 şehidimiz var. 2 binden fazla kardeşimizde gazi oldu” dedi.