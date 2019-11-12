AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Batı'ya terör eleştirisi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var diye düşünüyorum. Bu teröristler kendi ülkelerinde olsa aynı toleransı gösterirler mi? Buna da cevap vermeleri lazım." ifadesini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, parti genel merkezinde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Heyeti Türkiye Raportörleri Jayop Wienen, Yoomi Renström ve İzleme Komitesi Sekreteri Stephanie Poirel ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'deki belediyeler, mali yapısı ile başkanvekili atanan HDP'li belediyelerin durumu ve hazırlanmakta olan yeni Yerel Yönetimler Yasa Taslağı konuşuldu.

Heyet üyelerinin, bazı HDP'li belediyelere başkanvekili görevlendirilmesiyle ile ilgili sorusu üzerine Özhaseki, "HDP'li bazı belediyelerin görevden alınmasında o kişilerin belediyede yapmış oldukları icraatlarla ilgili 'niye bunu yaptın, niye şu ihaleyi yaptın, niye buraya yol götürdün, şuraya götürmedin' veya 'bunları yaparken niye şunları tercih etmedin' gibi bir şey sorulmuyor. Bunlardan suçlanmıyorlar. Onlarla ilgili suçlamalarda 'terör örgütüne üye olmak, terör örgütünü desteklemek, övücü mahiyette konuşmalar yapmak, teröristlerin her türlü taleplerinde belediyeleri merkez üssü gibi kullanmalarına sebebiyet vermek ve görevi kötüye kullanmak' yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.