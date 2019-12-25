AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Devletimiz Adana için seferberlik halinde"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki sağanak ve taşkınlara ilişkin, "Devletimiz Adana için seferberlik halinde. İnşallah en kısa sürede oluşan zararların telafisi yapılacak. Güçlü adımlar atılmış olacak." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da sağanak ve ardından oluşan taşkınlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıeroğlu, "Sağanak başladığı ilk andan itibaren kentimizdeki durumu çok yakından takip ediyoruz. Adana Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Dün sabah itibarıyla da 3 hasar tespit komisyonu kuruldu. Bu komisyonlar çok hızlı şekilde çalışmalarını başlattılar." diye konuştu.

Sarıeroğlu, sürece ilişkin ilgili bakanlarla görüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Gece saatlerinde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüştük. Devlet Su İşleri genel müdürünü gönderdi ve şu anda Adana'da çalışmaların başında. Bakanımız çok yakından takip ediyor süreci. Diğer taraftan sabah İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüştük, AFAD tarafından hemen acil durum ödeneğinden kaynak aktarımı Adana Valiliğine yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Sosyal Yardımlaşma Fonlarına aktarımı, talimatlarıyla gerçekleştirdi. Kamuoyu ile de paylaştı. İlgili tüm bakanlıklarımız konuyla yakından ilgileniyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beni de aradı. Sayın Valimizden de hasarların tespitiyle alakalı bilgi aldı. Devletimiz Adana için seferberlik halinde. İnşallah en kısa sürede oluşan zararların telafisi yapılacak. Güçlü adımlar atılmış olacak."