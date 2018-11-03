AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Düzce'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret ve programlara katılmak üzere kente gelen Sarıeroğlu, önce Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile makamında görüştü, kentte yapılan çalışmalar hakkında Ay'dan bilgi aldı.

Daha sonra Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinleyip not aldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda, İl Kadın Kolları Başkanlığı mahalle temsilcileri eğitimine de katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu söyledi.

Üzerlerindeki yükün çok büyük ve yapacak işlerinin çok olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "16 yıldır iktidarız ve başarı hikayelerimiz var. Çok acılar çekildi, badireler atlatıldı bu 16 yılda. Daha çok yıllar Türkiye'yi ileriye taşımak için hep beraber çalışacağız. Düzce depremle aklımıza geliyor ve 12 Kasım 1999 Depremi'nin yıl dönümü yaklaştı. Bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Düzcemizi Türkiyemizi ve tüm İslam alemini bu türlü facialardan korusun." ifadesini kullandı.