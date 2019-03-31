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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Jülide Sarıeroğlu: - " İnşallah güzel bir sonuç alacağımıza yürekten inanıyorum. Kendimizi iyi anlattık. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Oyu kullanma işlemi için merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Ortaokulana giden Sarıeroğlu, sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşarak seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Daha sonra Sarıeroğlu, 3149 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Burada nüfus cüzdanını vererek zarf ve pusuları alan Sarıeroğlu, oyunu kullandı.

- "Güzel bir sonuç alacağımıza yürekten inanıyorum"

Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seçimlerin ülkeye, millete, Adana'ya ve Seyhan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Yoğun bir kampanya dönemi gerçekleştirdik. Gönüldaşlarımızla çok verimli, keyifli bir kampanya dönemi gerçekleştirdik. Adana'nın 15 ilçesine gittim. Bizleri sevgiyle, samimiyetle kucaklayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sonuç alacağımıza yürekten inanıyorum. Kendimizi iyi anlattık. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Huzur içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bu ana kadar centilmenlik, kardeşlik ve huzur içerisinde getirdik çalışmalarımızı, bundan sonrasında da akşam da sonuçları aldıktan sonra da aynı centilmenlik ve hassasiyetle başkanlarımızın görevlerine başlamalarını veya devam etmelerini bekleyeceğiz."

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