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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda oyunu kullandı.Sarıeroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oyunu Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu 3149 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Aliya İzzet Begoviç Ortaokulunda oyunu kullandı.
Sarıeroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oyunu Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu 3149 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşıp başarılar dileyen Sarıeroğlu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 57 milyon, Adana’da ise 1 milyon 500 binden fazla vatandaşın oy kullanacağına dikkat çekerek, seçim süresince çok çalıştıklarını, sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

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