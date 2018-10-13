AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan hastane ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki bazı hastanelere ziyarette bulundu.
İlk olarak Çukurova Devlet Hastanesine gelen Sarıeroğlu, acil servisteki hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi acil servislerini ziyaret eden Sarıeroğlu, tedavi görenler ve yakınlarıyla sohbet etti, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Sarıeroğlu, ayrıca ziyaretleri sırasında hastane görevlilerinden bilgi aldı.
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