AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya, “Dünyada zulme karşı ses çıkartan yalnızca Cumhurbaşkanımızdır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir ziyareti kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek belediye başkan adayları ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir ziyareti kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek burada belediye başkan adayları ile görüştü. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar burada yaptığı konuşmada tüm teşkilatların uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederken, “Belediye Başkan adaylarımız seçim bölgelerinde çok ciddi bir çalışma yapıyorlar. Hamd olsun ki sahada da heyecan ve gayret bulunmaktadır. Sizler de üç ilçemizde buna şahitlik ettiniz. Şehrimizde gerek teşkilatlarımızla gerek mevcut belediye başkanlarımızla gerekse de milletvekillerimiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Partililere hitap eden Genel Başkan Yardımcısı Sayan Kaya, 31 Mart seçimlerinde Nevşehir’de başta İl Belediyesi olmak üzere ilçelerin tamamını alacaklarına inandıklarını söyledi. Sayan Kaya, “Nevşehir’de çok farklı bir enerjiye şahitlik ettim. Biz tabi ki İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. Ama burada ki teşkilatımızın coşkusu beni heyecanlandırdı. Beni gerçekten umutlandırdı. Hem Kadın Kollarımızla, hem gençlik kollarımızla, ana kadememizle bambaşka bir heyecan şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bu coşku 31 Mart’ın müjdeleyicisi olur. Çünkü gerçekten gerek adaylarımız, belediye başkanlarımız kol kola omuz omuza çalışmalarına şahitlik ettim. İnşallah çok coşkulu bir çalışma ile 31 Mart’ta biz Nevşehir’de başta İl olmak üzere tüm ilçelerimizi alacağız. Gayret bizden tevfik Allah’tan diyoruz. Biz çalışmalarımızı kardeşlik bilinci ile ben yoksam kimse yoktur bu teşkilatta kimse yoktur diyeceğiz. Çünkü gerçekten siz yoksanız teşkilatımızın bir tuğlası eksik olacaktır. Bu bilinçle İnşallah biz azimle gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, dünyada zulme ve haksızlığa karşı dur diyen sadece bizim Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır dedi. Sayan Kaya, “Şunu hiç unutmayalım kardeşlerim. Bizim Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz gece ikilere kadar üçlere kadar çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bizim evlatlarımız için ülkemizin geleceği için çalışıyor. Dünyanın bütün bölgesindeki mazlumlara umut olmak için çalışıyor. Yani burada teşkilatımızın her kademesi yaptığı çalışma Somali’deki mazlumlara da umut, Bosna’da ki Müslümanlara da umut, Arakan’da ki mazlumlara da umut. Çünkü bugün dünya üzerinde tek bir zulme ve haksızlığa karşı dur diyen ses var. O da Cumhurbaşkanımızın gür sesi, Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar daha sonra ise ziyaretin anısına Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya hediye takdim etti.

