AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Bilinçaltı aslında varlığını sürdürüyor"

TBMM çatısı altında benzer bir olayın daha önce yaşandığını anımsatan Ünal, "Bu bilinçaltı aslında varlığını sürdürüyor, yani bu anlayış, bu düşünme biçimi hala bugün varlığını sürdürüyor. Bu düşünme biçiminin dışa vurumu, başka bir dışa vurumu, işte geçtiğimiz günlerde iki başörtülü kızımıza karşı uygulanan şiddetti. Yani Meclis'te 'bu kadına haddini bildirin' cümlesi sokağa o şekilde yansıyor maalesef." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e yönelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Ünal, Özkoç'un "Bu kadına haddini bildirin." ifadesini kullandığına dikkati çekerek, bunun bilinçaltının dışa vurumu olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ifadelere ilişkin, "Bu bilinçaltı aslında varlığını sürdürüyor, yani bu anlayış, bu düşünme biçimi hala bugün varlığını sürdürüyor." dedi.

Özkoç’un sonraki açıklamasında, "Biz vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, bu ülke için mücadele veren devlet adamlarımıza söz söyletmeyiz" ifadesini kullandığını aktaran Ünal, "Şimdi tenakuza bakar mısınız? Peki, neden siz sabah akşam bu ülke için, demokrasimiz için, özgürlüğümüz için her alanda mücadele veren, bu ülkenin Devlet Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeyi kendinize bir hak olarak görüyorsunuz?" diye sordu.

Ünal, Zengin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini anlattı.

Kadına şiddete ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Ünal, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu, birilerinin bilinçli olarak kadına şiddetin sadece Türkiye'nin bir sorunuymuş gibi algı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

- "Şiddet, yasalarla çözülebilecek bir konu değil"

Şiddetin önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, TBMM'de ciddi düzenlemeler yapıldığını ve cezai yaptırımlar getirildiğini vurgulayan Ünal, "Şiddet, yasalarla çözülebilecek bir konu değil. Şiddet eğitimle, kültürle, aile içi ilişkilerle, çocuk gelişimiyle, dolayısıyla pedagojiyle çok yakından ilgili bir konu." değerlendirmesinde bulundu.