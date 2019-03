AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ’yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Girişte partililer tarafından coşkuyla karşılanan Ünal, daha sonra İl Başkanı İhsan Koca’yı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Ünal, AK Parti teşkilatlarının ülke genelinde coşkuyla yerel seçimlere hazırlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin verdiği mücadele neticesinde millet iradesinin egemen olduğunu idile getiren Ünal, milletin yönetimde egemen olmasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de yerleşmesiyle beraber şimdi ikinci önemli aşamada olduklarını kaydeden Önal, “Bunun yerel yönetimlerde de tam anlamıyla oturması hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem de yerel yönetimlerle şehrimizi ve ülkemizi ayağa kaldırmaya doğru yürüdüğünü görüyoruz. Malatya, bu anlamda her zaman bir demokrasi kalesi olmuştur" dedi.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Ünal, 31 Mart akşamı sandıklardan Cumhur İttifakı’nın büyük bir başarıyla çıkacağını dile getirdi. Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırıda 50 Müslüman’ın öldürüldüğünü anımsatan Ünal, yapılan saldırının ırkçı ve faşist bir anlayış tarafından yapıldığını söyledi. Batı medyasının saldırıyla ilgili ısrarla bir kişiyi konuştuğunu kaydeden Önal, “Bu saldırı Amerika ve Avrupa’da insanların kalbine ekilen nefret tohumunun yeşermesinin sonucudur. Bu Müslümanlara dönük ilk saldırı da değildir. Myanmar’a gidiyorsunuz katledilen Müslüman. Dün iki masum Müslüman İsrail tarafından katledildi. Dünyanın her yerinde katledilen Müslüman ama Müslümanları katledenler dönüp ağızlarını yaya yaya Müslümanlara terörist diyor. Kendi terörlerini, kanlarını, nefretlerini ve kinlerini perdelemek için bunu yapıyorlar. Bu anlayışın hedefinde Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var. Bu nedenle biz her zamankinden daha fazla liderimize ve ülkemize sahip çıkacağız. Türkiye zayıfladığında kimlerin sevineceğini biliyoruz. Biz, PKK, Pensilvanya, FETÖ’yü, onların ağzıyla konuşanları da sevindirmeyeceğiz. Son 10 günde son turda öyle bir koşacağız ki 31 Mart’ta dünya AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın, Erdoğan’ın nasıl güç tazelediğini görecek inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı İhsan Koca tarafından Ünal’a Malatya kayısısı ve kilim hediye edildi.