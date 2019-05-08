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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP'ye çağrı: Hukuka saygı duyun

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 00:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP'ye çağrı: Hukuka saygı duyun

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işine gelmediğinde Anayasa'yı, hukuku, mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyetin kendilerine demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalktığını belirtti.

"Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir." değerlendirmesinde bulanan Ünal, paylaşımında, "YSK'nin yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadesine yer verdi.

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ak parti Mahir Ünal YSK CHP

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