AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kafkas Derneğini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kafkas Kültür Derneğine ziyarette bulundu.

Ünal, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Onikişubat ilçesindeki Kafkas Kültür Derneğini ziyaret etti.

Mahir Ünal'ı Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yaşar Aslankaya ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hakan Aydemir karşıladı.

Ünal, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti, taleplerini dinledi.

