AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş'ta

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle şehit ailesi ve gazi ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valiliği önündeki bayramlaşmanın ardından Ünal, Suriye'de rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına yaptığı saldırıda yaralanan gazi Buğrahan Yılmaz'ı, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Burada gazi Yılmaz ile sohbet eden Ünal, "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve bayramını kutladı.

Ünal, daha sonra 2017'de Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret etti.

Gazi ve şehit ailesi ziyaretinin ardından Ünal, Memur-Sen, Saçaklızade Vakfı, Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği ve Merdan Vakfı'nı ziyaret ederek buradaki dernek yöneticileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

