HABER

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 02:53 | Son Güncelleme

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal partisinin seçim irtibat bürosunun açılışı için geldiği Osmaniye’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz üzerinden yüklenerek “birileri ne yaptı havaalanından tankların arasından sıvıştı kaçtı” dedi.Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Osmaniye’nin Bahçe,Toprakkale ve Kadirli ilçelerinde 31 Mart seçimleri için partisinin düzenlediği seçim irtibat bürosu açılış törenlerine katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal partisinin seçim irtibat bürosunun açılışı için geldiği Osmaniye’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz üzerinden yüklenerek “birileri ne yaptı havaalanından tankların arasından sıvıştı kaçtı” dedi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Osmaniye’nin Bahçe,Toprakkale ve Kadirli ilçelerinde 31 Mart seçimleri için partisinin düzenlediği seçim irtibat bürosu açılış törenlerine katıldı. Osmaniye’de kalabalık bir partili topluluğunun karşıladığı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Toprakkale ilçesi,Bahçe ilçesi ardından da Kadirli ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışlarına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kadirli ilçesinde yaptığı konuşmada Cumhur ittifakının öneminden bahsederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da 15 Temmuz üzerinden yüklendi. Genel Başkan Yardımcısı Ünal “15 Temmuz gecesi çok önemli,15 Temmuz gecesi bir şey oldu. 15 Temmuz gecesi bu milletin istiklaline,istikbaline bayrağına ezanına bütün kutsallarına yapılan bir saldırıyı bu aziz millet çıplak elleriyle engelledi. Bu millet yeri geldiğinde devlet olabildiğini,Devlet gibi organize olabildiğini gösterdi. Ve o gece hainleri püskürttü.O gece bir gönüldaşlık oluştu,o gece bir millet mutabakatı oluştu. Buna biz ne dedik cumhur ittifakı dedik. Ama o gece bir şey daha oldu. O gece birileri ne yaptı havaalanından tankların arasından sıvıştı kaçtı. 15 Temmuz ruhuna sadakat gösterdi mi göstermedi. Ne dedi FETÖ’nün ağzıyla kontrollü darbe dedi 15 Temmuz’a. Tiyatro dedi. Ben size bir şey soracağım. Bir söz söyleriz biz. Milletin yanında durmayan,istiklaline,istikbaline bağımsızlığına sahip çıkmayanlara kullandığımız bir ifade vardır. Ne deriz zillet deriz zillet. Biz kurtuluş savaşımızda ya istiklal ya ölüm dedik neden zilleti istemediğimiz için. Hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimiz diz çökmeyeceğimiz için bu söyledik. Biz bu topraklarda bağımsızlığımızın karakterimiz olduğunu biliyor ve bin yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Biz birilerinin zillet ittifakına karşı cumhur ittifakı diyoruz.” Şeklinde konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendi

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar varAsker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı

Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!

İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.