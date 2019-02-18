Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal partisinin seçim irtibat bürosunun açılışı için geldiği Osmaniye’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz üzerinden yüklenerek “birileri ne yaptı havaalanından tankların arasından sıvıştı kaçtı” dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Osmaniye’nin Bahçe,Toprakkale ve Kadirli ilçelerinde 31 Mart seçimleri için partisinin düzenlediği seçim irtibat bürosu açılış törenlerine katıldı. Osmaniye’de kalabalık bir partili topluluğunun karşıladığı Genel Başkan Yardımcısı Ünal Toprakkale ilçesi,Bahçe ilçesi ardından da Kadirli ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışlarına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kadirli ilçesinde yaptığı konuşmada Cumhur ittifakının öneminden bahsederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da 15 Temmuz üzerinden yüklendi. Genel Başkan Yardımcısı Ünal “15 Temmuz gecesi çok önemli,15 Temmuz gecesi bir şey oldu. 15 Temmuz gecesi bu milletin istiklaline,istikbaline bayrağına ezanına bütün kutsallarına yapılan bir saldırıyı bu aziz millet çıplak elleriyle engelledi. Bu millet yeri geldiğinde devlet olabildiğini,Devlet gibi organize olabildiğini gösterdi. Ve o gece hainleri püskürttü.O gece bir gönüldaşlık oluştu,o gece bir millet mutabakatı oluştu. Buna biz ne dedik cumhur ittifakı dedik. Ama o gece bir şey daha oldu. O gece birileri ne yaptı havaalanından tankların arasından sıvıştı kaçtı. 15 Temmuz ruhuna sadakat gösterdi mi göstermedi. Ne dedi FETÖ’nün ağzıyla kontrollü darbe dedi 15 Temmuz’a. Tiyatro dedi. Ben size bir şey soracağım. Bir söz söyleriz biz. Milletin yanında durmayan,istiklaline,istikbaline bağımsızlığına sahip çıkmayanlara kullandığımız bir ifade vardır. Ne deriz zillet deriz zillet. Biz kurtuluş savaşımızda ya istiklal ya ölüm dedik neden zilleti istemediğimiz için. Hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimiz diz çökmeyeceğimiz için bu söyledik. Biz bu topraklarda bağımsızlığımızın karakterimiz olduğunu biliyor ve bin yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Biz birilerinin zillet ittifakına karşı cumhur ittifakı diyoruz.” Şeklinde konuştu.



