AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bütün dünya Türkiye'nin orada (ABD'de) ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor." dedi.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davetinin önemli olduğunu ve yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin istediklerini aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrasında muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Ünal, muhalefetin "Türk heyetinin ABD'den elinin boş döndüğü" yönündeki sözlerine şu şekilde tepki gösterdi:

"Bütün dünya, Türkiye'nin orada ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor."