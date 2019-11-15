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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

"Bütün dünya Türkiye'nin orada (ABD'de) ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor" - "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta. Fotoğrafı kesip dezenformasyon malzemesi olarak kullanan bir yapının siyasetle, muhalefetle, eleştiri ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bütün dünya Türkiye'nin orada (ABD'de) ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor." dedi.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davetinin önemli olduğunu ve yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin istediklerini aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrasında muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Ünal, muhalefetin "Türk heyetinin ABD'den elinin boş döndüğü" yönündeki sözlerine şu şekilde tepki gösterdi:

"Bütün dünya, Türkiye'nin orada ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor."

- "Trump'ın bu daveti önemliydi"

Ünal, Türkiye ile ABD arasında bir süredir yaşanılan sorunları sıralayarak şöyle devam etti:

"Şu anda Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımız arasında güçlü liderlik diplomasisi yürütülüyor çünkü baktığınızda hem Temsilciler Meclisi ve Senatoda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların aldığı pozisyona bakıldığında Türkiye karşıtı havanın oldukça yüksek olduğu görülüyordu ve bu yüzden de Türkiye'nin yaptığı bu ziyaret ve Trump'ın bu daveti önemliydi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret öncesinde gidip gitmeme konusunda bir istişare süreci yürüttüğüne dikkati çeken Ünal, "Nihayetinde biz şunu gördük ki Türkiye'nin yapacağı ABD ziyaretinden birilerinin, Türkiye karşıtı lobilerin ciddi anlamda rahatsız olduğunu gördüğümüzde, bizim de tezlerimizi açık şekilde anlatmamız gerekliliği ve bu imkan ortaya çıktığında biz oraya gittik." diye konuştu.

- "Tek bir Amerika yok"

Mahir Ünal, Amerika'da tek bir Amerika olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Trump'ın durduğu yerle bugün ABD'de Türkiye karşıtlarının durduğu yer aynı yer değil. Birilerinin içeride ısrarla bu ziyareti Trump'ın azil süreciyle ilişkilendirmesi de son derece çirkin. Tam tersine, azil süreci konuşulduğu bir dönemde 13 Kasım tarihi çok önceden belirlenmişti. Azil sürecinin görüşmeleriyle aynı güne denk geleceği diye bir durum söz konusu değildi. İçeride CHP, Türkiye'nin kazanımlarını perdelemek için akla zarar birtakım iddialar ortaya atıyor."

Ünal, Trump'ın davetinin önemli olduğunu ve yürütülen görüşmelerde Türkiye'nin istediklerini aldığını vurguladı.

- "CHP'nin, Türkiye'nin çıkarını korumak için tek cümlesi yok"

CHP'nin bugüne kadar Türkiye çıkarlarını korumaya dönük tek bir cümlesi ve hassasiyeti olmadığını savunan Ünal, "PYD/YPG'ye terör örgütü değildir, diyen muhalefetle karşı karşıyayız." dedi.

Muhalefetten gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayakta olduğu yönündeki eleştiriye de açıklık getiren Ünal, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta. Fotoğrafı kesip dezenformasyon malzemesi olarak kullanan bir yapının, siyasetle, muhalefetle, eleştiri ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor." diye konuştu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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